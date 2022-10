TFFHGD Bolu Şubesi tarafından 2022/2023 Sezonu açılış gecesi gerçekleştirildi

TFFHGD (Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği) Bolu Şubesi tarafından 2022/2023 Sezonu Açılış gecesi gerçekleştirildi.

20 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilen açılış gecesine Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Genel Başkan Vekili FIFA Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Süper Lig Hakemi Atilla Karaoğlan, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Bolu Şube Başkanı Arif Ergün, Bolu İl Hakem Kurulu Başkanı Ramazan Musluk, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Genel Merkez Müdürü Bayram Kiraz, Boluspor Yönetim Kurulu Adına Başkan Yardımcısı Alt Yapı Sorumlusu Hakan Özsoy, Yönetici Tolga Türkar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Ramazan Demir, ASKF Başkanı Cemalettin Metin, Boluspor Eski Başkanı Emin Semercioğlu ve ilimizde görev yapan hakemler ve Amatör Kulüp temsilcileri katıldı.

Ergün; “Arkadaşlarımızın da bir üst lige terfi etmek ve klasmana çıkmak hayalleriyle lige başlıyoruz”

Törenin açılış konuşması TFFHGD Bolu Şube Başkanı Arif Ergün tarafından gerçekleştirildi. Bolu hakemliği olarak iyi bir sezon geçirmek adına çalışmalara tempolu bir şekilde devam ettiklerinin altını çizen Ergün; “Yeni sezondan çok umutluyuz. Her futbol takımının üst lig çıkmak, şampiyonluk hayalleri olduğu gibi bizim arkadaşlarımızın da bir üst lige terfi etmek ve klasmana çıkmak hayalleriyle lige başlıyoruz. Özellikle belirtmek isterim ki ASKF Başkanımız ve futbol il temsilcimizin yoğun uğraşları sonucunda ilimizde oynanan Türkiye şampiyonalarında da Bolu hakemlerinin gelişiminde katkısı büyük olmuştur. Ayrıca Boluspor alt yapıda elit kategoride olduğu için büyük takımların altyapısı ile oynadığı müsabakaları da ilimiz hakemleri yönetiyor. Boluspor yönetimine, alt yapı yönetici ve antrenörlerine teşekkür ederim. Kısıtlı imkanlar içinde hiçbir kalıcı gelirleri olmamasına rağmen yaz kış demeden sadece amatör ruhla hayatlarından büyük bir zaman ayıran tüm takımlarımızın yönetici ve antrenörlerine teşekkür ederim. Yeni sezonda el birliği ile klasmana çok sayıda hakem göndermek için bizlere destek olacağınızdan hiçbir kuşkum yok” ifadelerini kullandı.

Musluk; “Tüm gücümüzle sizler ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz”

Arif Ergün’den sonra Bolu İl Hakem Kurulu Başkanı Ramazan Musluk açıklamalarda bulundu. Bolu hakem ve gözlemci ailesi olarak ülke futboluna ve Bolu’ya en iyi şekilde hizmet vermek için çalıştıklarını belirten Musluk;“TFFHGD Bolu şubesi ve Bolu İHK Olarak düzenlemiş olduğumuz 2022-2023 futbol sezonu açılış programında sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. 2022-2023 futbol sezonunun tüm hakemlerimize, gözlemcilerimize, taban birliklerimize ve futbol kulüplerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bolu hakem ve gözlemci ailesi olarak ülke futboluna ve Bolu’muza en iyi şekilde hizmet vermek için çalışıyoruz. Hakemlerimizi üst klasmanlara taşımak ve Bolumuzu en iyi şekilde temsil etmeleri için tüm gücümüzle sizler ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tüm takımlarımızın, kendilerine eşit seviyede ve her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Sizlerden şöyle bir farkımız var. Sizlerde hafta içinde takımlarınızla birlikte antrenmanlarınızı yapıyorsunuz. Bizde aynı şekilde sizler gibi hafta da 2 sefer hakemlerimizle birlikte çalışmalarımızı yapıyoruz. Farkımız şu, bizler hafta içinde antrenmanlara devam eden, eğitimlere katılan ve önceki müsabakalarda iyi performans gösteren hakemlerimize o hafta maçlarda görev veriyoruz. Sizler 10.dakikada 15.dakikada kötü oynayan bir oyuncunuzu değiştirebiliyorsunuz. Ama bizler o maça güvenerek verdiğimiz hakem arkadaşlarımızı 3.dakikada 5.dakikada veya 89.dakikada değiştirme gibi bir şansımız yok. Bir maça hakem arkadaşımız başladıysa 90 dakikayı bitirmek zorunda. Hakemlerimizde aynı futbol takımlarımız gibi, sezon öncesi kural değişiklikleri ile ilgili eğitimlerini ve haftada iki sefer antrenmanlarını yaparak sezona hazırlandılar. Bolu’da taban birliklerimiz ve futbol kulüplerimiz ile birlik ve beraberlik içerisinde çok daha güzel etkinliklerde birlikte olmak dileğiyle” dedi.

Semercioğlu: “Şuanda gerçekten çok duyguluyum”

Program Boluspor’un eski başkanlarından Emin Semercioğlu’nun konuşmasıyla devam etti. Semercioğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Şuanda gerçekten çok duyguluyum. Böyle bir güzel ortamı görmek bunu yaşamak ve sezonu hayırlı bir şekilde açmak gerçekten güzel bir şey. Öncelikle hocalarımızın bu yeni sezonda sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum. Onlar çok kutsal bir görev yapıyor. Her şeyin başı yaptığın işi en iyi şekilde yapmak, hiçbir şekilde başkasının hakkını yememek ve onun neticesinde de herkesin bir numaralı sevgilisi olmak. Televizyonlarda izleyip gurur duyuyoruz.”

Karaoğlan: “Bolu’da güzel bir birliktelik var”

Daha sonra Süper Lig Hakemi Atilla Karaoğlan kürsüye gelerek söz aldı. Burada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Karaoğlan: “Nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Bolu hakemliği, Sakarya hakemliğine çok benziyor. Güzel ilişkiler içinde yıllarca aynı bölgede hakemlik yaptık. Buradaki birçok hakem hocalarımla birlikte çalışma fırsatı buldum. Gerçekten güzel günlerimiz, güzel deplasmanlarımız var. Uzun süredir yönetici arkadaşlarımızı, gözlemci hocalarımızı görmemiştik. Bizim için güzel bir akşam oldu. Gerçekten Bolu’da güzel bir birliktelik var. hem dernek hem de il hakem kurulu. Çok güzel işlere imza atıyor. Bunu Sakarya’dan da takip ediyoruz. İnşallah 2022-2023 sezonunda Bolu hakemliğinin çok daha iyi yerlere geleceğini çok daha iyi üstün başarılar sergileyeceğini düşünüyorum. Hepinize üstün başarılar diliyorum.” İfadelerine yer verdi.

Uğurlu: “Burada sizlerle beraber olmak ayrı bir gurur”

Karaoğlan’dan sonra Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Genel Başkan Vekili Fifa Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu söz aldı.. Bolulu hakemlerin her zaman yanında olduğunu hatırlatan Uğurlu; “Nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Özellikle Arif kardeşime. Her zaman sağ olsun halimizi, vaktimizi sorar. Arif sayesinde oldu tabii ki. Bolu hakemliğini Bolu hakemlerini gerçekten çok seviyorum. Her zaman yanlarında olmak benim içinde ayrı bir gurur meselesi. Burada sizlerle beraber olmak ayrı bir gurur. Biliyorum ki, emin başkanım her zaman sizlerin yanında. Maddi ve manevi desteklerini esirgemiyor. Burada özellikle Gazanfer hocamı da görmek benim için ayrı bir gurur vesilesiydi. Yeni sezonun sizlere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Elimden geldiğince sizlerin yanında olmak istiyorum” dedi.

Metin: “2022-2023 futbol sezonu Bolu hakemleri ve Türk hakemlerine hayırlı olsun”

Uğurlu’dan sonra kürsüye gelen Bolu ASKF Başkanı Cemalettin Metin şu ifadeleri kullandı; “2022-2023 futbol sezonu Bolu hakemleri ve Türk hakemlerine hayırlı olsun. Bizde Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve kulüplerimiz olarak daima hakemlerin yanında onların gelişimi için elimizden geldiğince her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz. Bundan sonrada vermeye devam edeceğiz.”

Güler: “Profesyonel liglerde yeni kapılar çığırlar açmak istiyoruz”

Gecenin son konuşması Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler tarafından yapıldı. yeni sezonun bütün spor camiasına hayırlı olmasını dileyen Güler; “2022-2023 futbol sezonunun bütün spor camiasına hayırlı olmasını diliyor sizler adına da bir üst klasmanların olmasını diliyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptığı tesislerle, futbol sahaları, stadyumlar ve bunun müştemilatlarıyla birlikte yapılan malzeme destekleri, maddi destekler bunun yanında psikolojik destekler birçok destekle beraber bütün spor branşlarında olduğu gibi futbol branşını da desteklemektedir. Bolu’da da bizler Valiliğimizin himayeleri ve destekleriyle bende kendim Bolu’da kısa bir süre önce göreve başlamam sebebiyle futbol branşının gelişimini her türlü destekleyerek Bolu ilini futbolda Boluspor’umuzun bizleri gururlandırdığı gibi inşallah yeni kulüplerimizde hem yerel liglerde hem de bölgesel amatör lig ve profesyonel liglerde yeni kapılar çığırlar açmak istiyoruz. Bu anlamda kulüplerimizle, profesyonellerimizle çok yakın temas ve diyalog içindeyiz. Valimizin de bize iletmiş olduğu desteklerle bizler burada hem sporcularımızın hem antrenörlerimizin hem ailelerimizin hem kulüplerimizin hem de onları destekleyen nice insanların spor geçmişleri boyunca vermiş oldukları bütün emekleri sizler adaletleri kararlarınızla dimdik ayakta tuttuğunuz zaman kıymetli hakemlerimiz ben Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak sizlere minnettarım. Yeni sezonun hayırlara vesile olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

2022/2023 Sezonu Açılış gecesi hediye çekilişi ve ardından pasta kesimiyle sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2022, 15:18