TFFHGD Yardım Elini Uzattı

Haber: Volkan Yılmaz

Dernek yönetim kurulu sosyal medya hesaplarından şu açıklamalara yer verdi:

GÜN BİRLİK VE BERABERLİK GÜNÜDÜR!!

“Komşusu açken tok yatan bizden değildir” hadisini hatırlatarak ülkemizin bu zorlu süreçten geçtiği dönemde ihtiyaç sahiplerine, başta Hakem ve Gözlemcilerimizin aileleri olmak üzere 66 aileye yardım elimizi uzatıyoruz. Bu günler geçtiğinde bizlere yardımlaşmanın onuru kalacak. Aç kalbini ver elini. Dayanışma içinde olalım yalnızlığı unutturalım. Ayrıca daha fazla yardım ulaştırmak için kampanyamıza destek olmak isteyen üyelerimiz, aşağıda banka bilgileri bulunan TFFHGD Bolu Şubesi Saymanımız Ali Seçilmiş’in hesabına yardımlarınızı ulaştırarak kampanyamıza destek olabilirsiniz. “