banner128

banner101

03 Şubat 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • TİCARET KAPISI, SPOR!

    Ekonominin her yerde olabildiğince serbest piyasa koşullarıyla yapıldığını biliyoruz. Buna karşılık, herkes bildiği, bilmediği, eğitiminin alıp almadan birçok işe dalar.

    03 Şubat 2017 Cuma 09:56
    Bu haber 58 kez okundu
    TİCARET KAPISI, SPOR!
     Özellikle bazı iş alanları vardır ki, tamamen eğitim ister ve eğitimsiz insanların yapması çok sakıncalıdır. İşte bir örnek verecek olursam, Yakın zamanda bir arkadaşımın işinden dolayı Ankara’da vücut geliştirme ve sağlıklı yaşam hizmetleri sunan bir spor salonuna girdim. Arkadaşım bu salona malzeme verdiği için salonun sahibini tanıyordu. Adamın kim olduğunu sorduğumda beni hayretler içerisinde bıraktı. Salon sahibi beyefendinin asıl mesleği hayvancılıkmış. Mesleğini kınamak haddime değil zira, benim babam çobanlık yapmış, dedem çoban kısacası Yörük olduğumuz için çobanlık bizim mesleğimiz sayılır. Yaz tatillerinde köye gittiğimizde, yöresel tabirle bizde davar gütmeye giderdik. Ama sizin de tahmin edeceğiniz üzere beni hayret ettiren şey mesleği hayvancılık olan bir adamın böyle bir salonu açabiliyor olması. Muhtemel orada çalışan eğitmenlerin uzman olduğu, antrenörlük veya eğitmenlik belgelerine sahip oldukları cevabı akla gelebilir ama işletme sahibi spor eğitimi almış birisi değil, bir spor yöneticisi hiç değil. Tamamen ticari kaygılarla bu işe girmiş bir yatırımcıdan bahsediyoruz. Bu düşüncenin; ülke sporuna, spor adamlarının heves ve isteklerine verebileceği zararı ben düşünemiyorum. Halı saha işletmelerinde bu örnekleri görmeye alışmış olsak da artık tüm spor sektörüne paragözüyle bakan tüccarlarla karşı karşıyayız. Büyük spor kulüplerine baktığımızda bu örnekleri daha iyi algılayabiliriz. Kara para aklamanın büyük kulüplerde ne kadar fazla olduğu, şahit olduğumuz şike davaları da göz önünde bulundurulduğunda bu insanların ömrümüzü adadığımız spora ne gözle baktığını daha iyi algılayabiliriz.

    Artık önüne gelenin kulüp başkanı, halı saha sahibi, spor salonu işletmecisi olmasına bir dur demenin vakti geldiğini düşünüyorum. Eğer Türk sporunun gelişmesini, halkımızın bilinçlenmesini, spor kültürünün oluşmasını istiyorsak, diğer tüm sektörlerde olduğu gibi spor hizmetlerinin de profesyonelleşmesi gerekiyor. Çocuğunuzu kasaplıktan parayı vurup sağlık ocağı açmış birisine emanet ettiğinizi hayal edebiliyor musunuz? Herhalde içinizden öyle şey olur mu diyorsunuzdur.

    Parası olan ama eğitimi ve tecrübesi olmayan tüccarların halı sahalarını, spor salonlarını bir anda kapatmak elbette ki mümkün olmayacaktır. Çünkü bu hizmetler ciddi yatırımlar istiyor ve yatırım yapanlara da ciddi gelirler sağlıyor. Profesyonel spor yapan, uluslararası ödüller alanlar dışında spor akademileri mezunlarının da bu işlere girebilecek paralarının olmadığı ortada ki piyasa başkalarına kalıyor. Ama bunun önüne geçmek için bazı çözüm önerilerimiz var.

     

     

     

    1-                Devlet çeşitli sektörlerde hibeler ve faizsiz krediler sağlıyor. Bu tür imkanların; spor hizmetleri içinde sağlanması ve bu imkanlardan faydalanacak kişilerin kesinlikle spor akademisi mezunu olma şartının getirilmesi gerekiyor

    2-                Eczane açmak isteyen yatırımcıların yeni mezun öğrencilerin diplomalarını kiraladığı biliyor. Ahlaki olarak etik olmadığını kabul etmekle birlikte bu alandaki mezunların ayakta kalmasını ve ilerde kendi işletmesini açmasını sağlıyor. Bir anda spor akademisi mezunu olmayanların salonlarını, halı sahalarını kapatmak mümkün olmadığı için bu tesislerin işletilmeye devam edilmesi için spor akademisi mezunu diploması zorunluluğu getirilmesi ve sadece diplomanın duvara asılmasından ziyade mezun gençlerin istihdam edilme zorunluluğun getirilmesi gerekmektedir.

    3-                Bu tür spor hizmetleri veren tesisler yeterince var ve artık asıl sorunumuz kaliteli hizmet. Bu sebeple yeni spor salonu, sağlıklı yaşam merkezi, halı saha açmak isteyenlerin spor akademisi mezunu olma zorunluluğu bir an önce getirilmedir. Spor da tıpkı, mühendislik, tıp gibi bir bilimdir ve uzman olmayan kişiler tarafından yapılması ciddi zararlara sebep olabilir.

    4-                Spor kulübü kurma yetkisi sadece akademik eğitim almış yada belli kriterlerde başarı sağlamış sporculara tanınmalıdır. Önüne gelen artık spor kulübü açmamalıdır. Bununla birlikte spor kulüplerine yapılan ayni ve nakdi yardımların miktarları arttırılmalıdır.

    5-                Özellikle büyük spor kulüplerinde uzmanlarca hazırlanacak olan kriterlere (aktif olduğu branş sayısı, tesisleri, ekonomik gücü…) göre spor yöneticiliği mezunu çalıştırma zorunluluğu getirilmelidir. Bu büyük kulüpleri ekonomik olarak zayıflatmayacağı gibi kulüplerin profesyonelleşmesi, altyapı faaliyetlerinin gelişmesi, hukuki tazminatlardan kurtulması gibi faydalar sağlayacaktır.

     

    Anahtar Kelimeler: Ekonominin, Her, Yerde, Olabildiğince, Serbest

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz TİCARET KAPISI, SPOR!
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE DÜZCE İMAM HATİP LİSESİ(1962-2016)” ve…
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR EVET/HAYIR DÜELLOSU MİLLET NE DİYOR
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Bence çok güzel başlık
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmiş acılarımızla helalleşmek…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ŞEHİTLERİMİZ
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER KADIN OLMAK, YÜREKLİ OLMAKTIR…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit TESELLİ
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Halktan nasıl koptuk!
  • Suat Tosun Suat Tosun COP 22 ARDINDAN TRUMP KAYGISI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir HAYIR-EVET
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım BAŞKANLIK DÜZENİNİN DEĞİL REHBER İMAM'IN ANAYASASI
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Evet mi Hayır mı?
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SUİKAST
  • Nihal Eker Nihal Eker YOKLUK
  • Makinist Makinist Bank Asya için satılık
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MEDENİ İSLÂM – BEDEVİ İSLÂM
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Tuvalet Eğitimi
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Kışından Enstantaneler
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129