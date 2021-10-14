Tikhonov Gerede’de Milli Takımı Ziyaret Etti

Haber. Ceylan Beykoz

Biathlon branşının dünyadaki efsane isimlerinden birisi olan 4 Olimpiyat, 12 Dünya Şampiyonu efsanevi Rus sporcu Alexandr Tikhonov, Gerede’de devam eden Biathlon A Milli takımını ziyaret etti. Gerede’de incelemelerde de bulunan Tikhonov, atışlar konusunda sporculara tecrübelerini aktarırken, Milli takım antrenörü ve Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Haydar Çetinkaya’dan Gerede ile ilgili bilgi aldı.

Ortak kamp çalışmaları yapılacak

Türkiye Kayak Federasyonu ile Rusya arasında biatlon branşında ortak kamp çalışmaları yapılması için ilk adım atıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, biatlonda 4 olimpiyat, 12 dünya şampiyonluğu bulunan eski Rus sporcu Alexandr Tikhonov, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'yu makamında ziyaret etti. Bolu ve Erzurum'da tesisler ile milli takım kamplarını da ziyaret eden Tikhonov, Ali Oto'yla Türkiye-Rusya ortak kamp çalışmaları için temasta bulundu.

Ali Oto, yönetim kuruluyla gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra aralık ayında tekrar Rus heyetiyle bir görüşme yapacaklarını belirtti.