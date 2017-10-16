Haber: Semih Baykal

TFF 1. Lig’in 8. haftasında MKE Ankaragücü ile Boluspor arasında oynanan maçın ilk dakikalarında Yarenler ve Tımarhane kendi aralarında kavga etti. TFF 1. Lig 8. hafta müsabakasında MKE Ankaragücü evinde Boluspor’u konuk ediyor. Maçım ilk dakikalarında Boluspor taraftarının olduğu bölümde kavga çıktı. Olaya hemen güvenlik güçleri müdahale etti. Olaya karışan bir kaç Boluspor taraftarı göz altına alındı. Tımarhane Grubu’nun dışarı atılması tepki çekti.



