Haber: Aysun Beykoz

Maçın başlayış düdüğünün ardından takım oyuncularına desteğe başlayan Tımarhane grubu 90+2’de gelen golün ardından coşkuyla marşlara ortak oldular. Her geçen gün büyüyen genç grubumuzun ilerleyen günlerde okullarla irtibata geçerek hem taraftar sayısını arttırmayı hem de sosyal sorumluluk çerçevesinde önemli çalışmalara imza atacağı öğrenildi. Göztepe maçında sık sık ekranlara gelen Tımarhaneliler coşkulu destekleri ile şimdiden alkışı hak ettiler.