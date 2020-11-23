Timsah 3 haftadır kaybetmiyor

Haber: N.Halid Altundal

TFF 1.Lig'in 10. haftasında sahasında Adanaspor'u 90. dakikada Recep Aydın'ın attığı penaltı golüyle 1-0 Bursaspor, son 3 haftadır yenilgi yüzü görmedi.

3 MAÇTA 7 PUAN TOPLADI

Son 3 maçta; Timsah Arena'da Boluspor'u 4-2 yenen yeşil-beyazlılar, milli ara öncesi Başkent'te Ankaraspor'la 1-1 berabere kaldı. Bursaspor, milli aradan sonra evinde Adanaspor engelini de tek golle aştı. Timsah, bu 3 karşılaşmada 7 puan topladı ve ligde çıkışa geçti.

8 HAFTA SONRA GOL YEMEDİ

Bu arada Bursaspor, 8 hafta aranın ardından kalesini gole kapattı. Yeşil-beyazlılar, en son 2.haftada İzmir'de Altınordu'yu 2-0 yenerken gol yememişti.