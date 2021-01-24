Timsah, Adana'da kazandı

Haber: Ceylan Beykoz

Ligin 18. haftasında Adana Demirspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 54. dakikasında Bursaspor, Onur Atasayar'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Bu dakikadan sonra baskısını arttıran Adana Demirspor, 78. dakikada Hasan Kılıç ile aradığı golü buldu ve skora denge getirdi.

Öne geçmek için baskı kuran Adana Demirspor'u kendi yarı sahasında eksik yakalayan Bursaspor, 84. dakikada Ali Akman'ın attığı golle bir kez daha öne geçti.

Kalan sürede başka gol olmayınca Bursaspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Adana deplasmanında alınan galibiyetle puanını 30'a yükselten Bursaspor, maç fazlasıyla ligin 6. sırasına yerleşti.

Ev sahibi Adana Demirspor ise aldığı mağlubiyet sonrası 31 puanda kaldı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan, Ferdi Karadoruk

Adana Demirspor: Zubas, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul (Dk. 70 Samet Akaydın), Kaan Kanak, Tarık Çamdal, Aissati (Dk. 89 Emircan Altıntaş), Gökhan İnler (Dk. 46 Traore), Hasan Kılıç, Yunus Akgün (Dk. 70 Ezeh), Pa Dibba, Mehmet Akyüz​​​​​​​

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz, İsmail Çokçalış, Burak Altıparmak, Furkan Emre Ünver, Aykut Akgün, Emirhan Aydoğan, Onur Atasayar, Burak Kapacak (Dk. 89 Ramazan Keskin), Tuğbey Akgün (Dk. 46 Ozan İsmail Koç), Ali Akman (Dk. 85 Batuhan Kör)

Goller: Dk. 54 Onur Atasayar, Dk. 85 Ali Akman (Bursaspor), Dk. 78 Hasan Kılıç (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Emirhan Aydoğan, Dk. 59 Onur Atasayar, Dk. 60 Furkan Emre Ünver (Bursaspor)