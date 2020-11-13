Timsah'ta kadro oturmadı

Haber: Volkan Yılmaz

Yeşil Beyazlılar bu sezon maçlara çıktığı ilk 11'lerde bir türlü istikrarı sağlayamadı. Bu sezon TFF 1. Lig'de yoluna genç bir kadroyla devam eden Bursaspor, geride kalan 9 lig karşılaşmasında kadro istikrarı yakalayamaması ile dikkat çekiyor. Yeşil Beyazlılar 9 karşılaşmanın sadece ikisinde aynı ilk 11 ile sahada yer alabildi. Bursaspor sadece TFF 1. Lig'in 3. haftasında oynanan Giresunspor ve 4. haftasında yapılan Tuzlaspor müsabakalarında üst üste aynı ilk 11 ile sahada yer alabilmişti.

SAKATLAR CAN SIKTI

Yeşil Beyazlılar'ın sahaya çıkan ilk 11'de bir türlü istikrarı yakalayamamasının en büyük sebepleri ise sakatlıklar ve cezalılar olarak gösteriliyor. Bursaspor'da Tuzlaspor maçında Ozan İsmail Koç gördüğü kırmızı kart ile cezalı durumu düşmüş, Vefa Temel, Ramazan Keskin, Özer Hurmacı ve Ataberk Dadakdeniz gibi oyuncular ise ilerleyen haftalarda sakatlık geçirmişti. Bursa ekibinin teknik patronu Mustafa Er'in, 10. haftada oynanacak Adanaspor maçına nasıl bir kadro ile çıkacağı şimdiden merak ediliyor.