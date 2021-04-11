Timsahlar'ı yıkan sakatlık haberi!

Haber: Aysun Beykoz

Bursaspor-Altay maçında sakatlanan genç futbolcu İsmail Çokçalış’ın durumu belli oldu. Yeşil-beyazlı oyuncunun çapraz bağlarının koptuğu ve sahalardan en az 6 ay uzak kalacağı bildirildi.

Ameliyat olacak

Yapılan kontrollerin ardından bağlarının koptuğu tespit edilen 21 yaşındaki oyuncunun birkaç gün içinde ameliyat edileceği belirtildi. Genç savunmacı bu sezon gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesine girmişti.

Scoutların takibindeydi

Hatta Avrupa kulüplerinin scout’ları da Bursaspor maçlarına gelerek İsmail Çokçalış’ı yakın takibe almıştı. Bu sezon yeşil beyazlı forma ile 25 lig maçına çıkan İsmail, toplamda 2328 dakika ile takımının en istikrarlı isimleri arasında yer aldı.

Bursaspor'da 1 gol, 3 asisti var

Timsahlar’a 1 gol, 3 asistlik katkıda bulunan İsmail Çokçalış’ın Eintracht Frankfurt’a giden takım arkadaşı Ali Akman gibi sezon sonunda Avrupa’ya transfer olabileceği belirtiliyordu.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021, 14:06