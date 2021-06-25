Tokyo 2020 Team Türkiye Koleksiyonu tanıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul’da düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunlar için hazırlanan; seyahat, seremoni kıyafeti ve sportif kıyafetlerden oluşan "Tokyo 2020 Team Türkiye Koleksiyonu"nun tanıtımına katıldı.

Bakan Kasapoğlu, organizasyon öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunarak; "İnanıyorum ki olimpiyat sürecinde kullanacağımız bu kıyafetler ayrı bir başarıyı ortaya koyacak. Sporcularımızı dünyanın en önemli tasarım ve markalarına emanet ettik. Tasarımları kültürümüzü yansıtan desen ve motiflerle birleştirdik. Şanlı bayrağımızın rengini Tokyo 2020 rengi olan lacivertle bir araya getirdik. Team Türkiye koleksiyonunun ilhamını köklerinden alan güçlü yaklaşımıyla sporcularımızın iletişimi açısından olumlu katkılar sağlayacağını düşünüyoruz" dedi. Ayrıca spor, sanat ve moda camiasıyla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Artık Tokyo Olimpiyatları'na 1 ay kaldı. Sporcuların Türkiye'yi gururla temsil edecek. Motivasyonumuz, inancımız ve kararlılığımız son derece yüksek. Aynı zamanda modern olimpik hareketin doğum günü olarak adlandırılan olimpik bir gün içindeyiz. Olimpiyat komitesinin kurulması bundan tam 127 yıl öncesine 23 Haziran tarihine dayanıyor. Bu vesileyle başta sporcularımız olmak üzere herkesin olimpiyat gününü tebrik ediyorum. Sporun birleştirici ruhunun tüm insanlık için etkili olduğu nice 23 Haziranlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi gururla temsil edecekler"

Ay-yıldızlı sporcuların çok çalışarak ortaya ciddi bir emek koyduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Şu an itibarıyla 91 sporcumuz olimpiyatlar için kota aldı. Milletimiz bu haklı gururu yaşıyor. Sporcularımız için her türlü imkanı, altyapıyı sağlamak açısından tüm imkanlarımızı ortaya koyduk. Bu vesileyle güçlü bir altyapı sağladık. Sporcuyu her türlü imkanla buluşturmanın gayreti içerisindeyiz. Her geçen gün olimpik sporcu havuzumuz büyüyor ve gelişiyor. Sporcularımız da bizi her müsabakada gururlandırıyor. Bu işin hep birlikte meyvelerini toplayacağız. Sporcularımızın en büyük hayallerinden biri olimpiyatlara katılmak, ülkesini temsil etmek, kendisini hazırlamak. Sporcularımızın her biri bu süreçte ciddi başarılara imza attı. İstiklal Marşı'mızı gururla okuttular, bayrağımızı göndere çektiler, spor tarihimize zenginlik kattılar ve gelecek nesillere ilham kaynağı, rol model oldular. Tüm kalbimle inanıyorum ki Tokyo 2020'de de ülkemizi gururla temsil edecekler "dedi.

"Geçmişte sporcumuz olmayan branşlarda artık kotamız var

Bakan Kasapoğlu, geçmişte sporcu olmayan branşlarda bugün olimpiyat kotası alındığının altını çizerek ‘’Hem olimpik hem de paralimpik branşlarda kota mücadelemiz devam ediyor, 2020 Tokyo'ya 17 olimpik, 8 paralimpik branşla katılacağız. Geçmişte sporcumuz dahi olmayan branşlarda kotalarımız var. Olimpikte 91, paralimpikte 62 kotamız var. Kotaların hemen hemen yarısı kadın sporcularımızdan oluşuyor. Bu bizler için ayrı bir gurur vesilesi. Kadınlarımızın bu başarısını bugüne kadar olduğu gibi hep birlikte daha yukarılara taşımalıyız. Sporda da ayrı bir ivme kazandıran kadınların spora aktif katılımı, seyircisi değil etkeni olması bakanlık olarak kadın odaklı spor politikamızda en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Bunda da Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ciddi emek ve gayret var." değerlendirmesinde bulundu.