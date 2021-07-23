Tokyo’da Bayrağımızı Merve Tuncel Ve Berke Saka taşıyacak

Haber: Yasin Bilgi

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları açılış seremonisinde Ay yıldızlı bayrağımızı taşıyacak isimler belli oldu. Yüzme branşında yarışacak olan milli sporcularımız Merve Tuncel ve Berke Saka, seremonide bayrağımızı beraber taşıyacaklar.

Bayrağımızı bu olimpiyatta ilk kez iki sporcu birden taşıyacak. Türk Bayrağı’nı taşıyacak milli sporcuların, Türk kafilesinde bulunan en genç sporcular olması dikkat çekiyor Merve Tuncel 2005, Berke Saka ise 2003 doğumlu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın açılış seremonisinde Ay Yıldızlı bayrağı kafilemizin en genç iki sporcusu tarafından taşınacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tokyo’da ay-yıldızlı bayrağı temsil edecek tüm sporculara başarılar dileyen Bakan Kasapoğlu, ‘’Sporcularımızın her biri Türkiye'nin sporcusu olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerinden şüphem yok. Göğüslerinde taşıdıkları ay-yıldızlı bayrağımızı ve bu aziz milleti en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum" dedi.