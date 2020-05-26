Tokyo’da Bolulu hakemlere görev

Haber: Volkan Yılmaz

Pandemi süreci nedeniyle 2021'e ertelenen olimpiyatlardan gelen davet üzerine, Mergül Güler, ”2012 Londra Olimpiyat oyunlarına antrenör olarak katıldığımda çok heyecanlıydım. Böyle büyük bir organizasyonun parçası olmaktan gurur duymuştum. Tokyo Olimpiyat oyunlarına bu kez hakem olarak katılmak farklı bir duygu. Yine çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Ülkemi bu alanda da en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen en iyisini yapmaya hazırım” diyerek duygularını ifade etti. Şenol Türkdoğan ise “Hakemlik Cimnastik branşında çok büyük sorumluluk gerektirir. Cimnastikçilerin uzun yıllar aralıksız süren muazzam emeklerini düşündüğümüzde hak ettikleri puanları vermek oldukça güç oluyor. Uluslararası platformda ülkemiz sporcularının hak ettikleri puanları almaları için ciddi bir organizasyon gerekiyor ve bu konuda oldukça büyük çaba harcıyoruz. 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında bu görev bana nasip oldu. Umarım pandemi sonrası sağlıklı bir ortamda olimpiyat oyunları gerçekleşir ve orada üzerime düşen görevi layıkıyla ifa ederim” dedi. Bolu GHSİM ise açıklamasında, “Biz de Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak hakemlerimizi tebrik ediyor, sağlıklı bir ortamda gerçekleşmesini ümit ettiğimiz olimpiyat oyunlarında kendilerine şimdiden başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.