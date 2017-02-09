Haber: Aysun Beykoz

Spor Toto Süper Ligin 20.Haftasında lider Beşiktaş, dün akşam Karabükspor ile deplasmanda karşılaştı. Beşiktaş dün akşam saat 20.00'de oynanan karşılaşma için önceki gün öğle saatlerinde karayoluyla Bolu'ya geldi ve öğle yemeğini Bolu’da bir restaurantta yedi. Beşiktaş kafilesi maçtan 1 gün önce Karabük’e geçmeden Bolu’ya uğradı ve öğle yemeği yedi. Tüm futbolcuların otobüsten inmesi ardından bazı taraftarlar, kaptan Tolga Zengin'i bekledi. Otobüsün kapıları kapandıktan sonra kaptan Tolga Zengin, otobüs şoförünün dinlendiği bagajdaki yataklı bölümden çıktı. Tolga Boluspor ile oynanan kupa maçında da bagajdan çıkmıştı. Yenilen yemek sonrası Tolga yine Karabük’e bagajda gitti.