“Top toplayıcısıydım”

Haber: Esra Öztürk

Boluspor’la ilgili anılarını anlatan Özcan 11-12 yaşlarında Boluspor maçlarına top toplayıcısı olarak girdiğini söyledi. Yaptığı konuşmada Boluspor’un başına geçecek ismin bir kendisi için bir öneminin bulunmadığını, önemli olanın Boluspor olduğunu belirten Tanju Özcan, “Eminim buradaki herkes Boluspor’u çok seviyor ve Boluspor’un başarısını istiyor. Burada önemli olan isimler değil Boluspor. Bu yüzden birbirimizi kırmak yerine Boluspor etrafında kenetlenelim. Benden önceki belediye başkanlarımız da eminim Boluspor’u çok seviyordur. Onlar da Boluspor’a her zaman destek verdiler yanında oldular. Fakat ben tribün çocuğuyum. Boluspor maçlarına ilk olarak 11-12 yaşlarında top toplayıcısı olarak girmeye başladım. Biraz daha büyüdüğümde stada girmek için dakika 60 olsun da kapıları açsınlar diye beklerdim. Bu sevgi çok farklı sevgi. O yüzden Boluspor’a olan desteğimiz her daim devam edecek. Ben buradan tüm başkanlarımın Boluspor camiasına yakışır bir şekilde el ele kol kola birlik ve beraberlik içinde çıkmasını istiyorum” dedi.

Özcan Ortamı Yumuşattı

Boluspor'un gerçekleşen kongresi sonrası kırmızı beyazlı ekibin eski başkanları Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz kongrenin divan kurulu ile birlikte kameralara karşı poz verdiler. Kongrede bir konuşma yapan ve üstüne basa basa belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın hep birlikte eski başkanlar bir araya gelip bu kongrede bu pozu vermeliyiz sözü üzerine Boluspor'un eski başkanları Necdet Gören, Abdullah Abat, Yüksel Ceylan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, mevcut başkan Necip Çarıkcı ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.