Top Ümit Kurt’ta

Haber: Aysun Beykoz

Kırmızı beyazlıların son oynadığı Balıkesirspor maçında kadroda yer almayan Ümit Kurt ile ilgili açıklamalarda bulunan Boluspor teknik direktörü Osman Özköylü; “Benim için çok önemli oyuncu olabilir, çok ihtiyacım olan bir oyuncu olabilir ama takıma buradaki işleyişe, disipline zarar verecek her oyuncu kim olursa olsun benim adıma yok hükmündedir” dedi. Özköylü sözlerine şöyle devam etti. “Ümit ile ilgili geçen hafta yapmaması gereken bir davranış ortaya koydu. Bizim böyle bir duruma hiçbir şekilde tahammül gösterme şansımız yok. Her oyuncu, burada bende dahilim bu kulübün çalışanı olarak herkes yerini, haddini ve sınırını bilmek durumundadır. Benim için çok önemli oyuncu olabilir, çok ihtiyacım olan bir oyuncu olabilir ama takıma buradaki işleyişe, disipline zarar verecek her oyuncu kim olursa olsun benim adıma yok hükmündedir. Zaten o davranışından sonra ben Balıkesir deplasmanına 2 stoperle gittim. İhtiyacım olduğu halde almadım. Çünkü aldığım takdirde burada bazı şeyler içinden çıkılmaz bir hal alırdı. Oda hatasını anladı. Bizim bu konudaki tavrımızı, duruşumuzu gördü. Hatasını anladı, özür diledi. Başkandan da özür diledi, benden de özür diledi. Kendisine bir şans daha verme arzusunda olduğumu ben yönetime söyledim. Yönetim belki başka bir karar almıştı. Ben kendi adıma ona bir şans vermeyi istedim. Artık bundan sonra top Ümit’te” şeklinde konuştu.