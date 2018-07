HABER: ESRA ÖZTÜRK

Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından her yıl düzenlenen birbirinden farklı etkinliklerin ve kültürel faaliyetlerin yer aldığı Bolu Aladağ Doğa ve Gençlik Kampımıza Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre TOPOĞLU ziyarette bulundu.

İl Müdürü Şahin ERTEM; Kamp alanımızda her yıl 9 dönem kampın düzenlendiğinden ve her kamp döneminde ortalama 450 gencimize yani toplamda her yıl yaklaşık 4000 gencimize hizmet verdiğimizden bahsetti ve ülke genelinde yeşil (doğa) kamplarımız arasında 81 ilden 17.996 gencimizin %22 sinin Bolu Aladağ Gençlik Kampında misafir etmekten onur duyduğumuzu belirtti.

Sohbet sonrası kamp alanına ziyarete çıkan” Kampçılarımızın hazırladığı küçük bir el sanatları sergisi ile karşılaştı. Kamp içerisinde faaliyetler sonucu ortaya çıkan el sanatları sergisini (resim, anahtarlık, takı ve süs eşyası vb.) gezdiler. Genel Müdür TOPOĞLU sergi sırasında kampçılar ve liderler ile kısa bir sohbette bulundu. Sohbet sonrası kamp alanı ziyaretini tamamlayan Genel Müdür Emre TOPOĞLU kamp alanından ayrıldı.