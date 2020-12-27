Toparlanmamız lazımmış

Haber:Volkan Yılmaz

TFF 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'a 2-0 yenilen BeypiliçBoluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer ve İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı açıklamalarda bulundu. Erginerüst üste üçüncü mağlubiyetlerini yaşadıklarını belirterek, takımın acilen toparlanması gerektiğini söyledi. İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Boluspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diledi.

BOLUSPOR CEPHESİ;

Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, "Maçı değerlendirmek benim için gerçekten zor. Çok kötü bir oyun ortaya koyduk. Geldiğim süreçten beri oynadığımız en kötü oyun diyebilirim. Maçın başından sonuna kadar ne hücum ne de savunma anlamında rakibe istediğimiz karşılığı veremedik. Kötü oynadık. Çok fazla gol pozisyonumuz da yok. Takım savunmasında çok iyi yapıyorduk bundan önceki maçlarda. Bugün takım savunmasında oldukça sıkıntılıydık. Rakibimiz iyi oynadı. Açıkçası biz de sahada rakibe karşılık veremedik. Üst üste üçüncü maçımızı kaybettik. Çok acil bir şekilde toparlanıp tekrar ayağa kalkmamız lazım" ifadelerini kullandı.

İSTANBULSPOR CEPHESİ;

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Boluspor karşısında çok az pozisyon vererek galibiyete uzandıklarını söyledi. TFF 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor, deplasmandaBoluspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, “Öncelikle Boluspor’a geçmiş olsun diliyorum. Bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi oynadık. Çok az pozisyon verdik, çok pozisyon bulduk. İkisini değerlendirdik. Buradan 3 puanla ayrılıyoruz. Hafta içinde de Adana Demirspor'la bir mesaimiz var. İnşallah oradan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz” şeklinde konuştu.