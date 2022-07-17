Toprak Razgatlıoğlu bu sezon ilk zaferini kazandı

Haber: Uğur Balaban

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 WSBK’in beşinci durağı olan Britanya’da sezonun ilk zaferini elde etti.

Donington Park'taki hafta sonunun ilk yarışına üçüncü cepten başlayan Toprak, ilk virajda Jonathan Rea ile Alex Lowes’u geride bıraktı ve yarış boyunca liderliğini koruyarak büyük farkla damalı bayrağı ilk sırada geçti. Toprak Razgatlıoğlu, yarın TSİ 16.00’da Donington Park’taki ikinci yarışına çıkacak.

Lastiklerden memnun

Yarışın ardından yaptığı açıklamada lastik performansından memnun olduğunun altını çizen başarılı sporcu, "Lastiklerin performansı mutlu etti. Sıralamadaki gibi olmadı" dedi.