Haber: Semih BAYKAL

Boluspor yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Kırmızı beyazlı ekip yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı Düzce Topuk Yaylası’nda Adana Demirspor ile karşılaştı. Hazırlık karşılaşması yoğun sisin, görüş alanını kısıtlaması nedeni ile iptal edildi.

Boluspor İlk 11: Gökhan Değirmenci, Göksu Alhas, Cengiz Umut Meraş, Alim Öztürk, Diarra, İshak Çakmak, Yusuf Emre Gültekin, Akabueze, Poepon, Te Vrede, İrfan Başaran

Adana Demirspor İlk 11: Kurtuluş Yurt, Erhan Kartal, Can Demir Aktav, Sezer Özmen, Adil Demirbağ, Lingane, Edin Rüstemoviç, Umut Sönmez, Savaş Yılmaz, Mendy

Maçtan Dakikala:

Karşılaşma Boluspor’un vuruşları ile başladı.

25’inci dakikada İrfan Başaran’ın sağ kanattan doğurdan kaleye vurduğu serbest vuruşu kaleci çıkarmayı başardı.

36’ıncı dakikada karşılaşmaya yoğun sis nedeni ile ara verildi.

38’inci dakikada karşılaşmanın devamına karar verildi.

40’ıncı dakikada karşılaşma yoğun sis nedeni ile iptal edildi.