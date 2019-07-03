Topuk Yaylasında “Fenerol” kampanyası

Topuk yaylasında kamp yapan Fenerbahçe için bölge dernekleri ortaklaşa olarak bir araya gelip A takımla birlikte Fenerol kampanyası düzenleyip taraftarlara imza verip fotoğraf çektirecekler.

Topuk Yaylasında “Fenerol” kampanyası

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Fenerbahçeliler Derneği 7 Temmuz Pazar günü Topuk yaylasında kamp yapan Fenerbahçe Futbol Takımı ve teknik heyeti ile bölge taraftar derneklerinin de katılımıyla Fenerol kampanyası düzenleyecek. Kampanya kapsamında imza günü de düzenleyecek olan Bolu Fenerbahçeliler Derneği sadece bölge derneklerinin katılacağı etkinlikte taraftarların gün boyu çeşitli etkinlikler yapacağını belirtti. Sarı Lacivertli futbolcular ve teknik heyetin de hazır bulunacağı organizasyonda taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirip forma imzalatma imkanı bulacak.

Ayrıca Fenerıum ürünlerinin satışı için Fenerium tırının da Topuk yaylasında olacağı açıklanırken Fenerol kampanyası süresince üretilen imzalı triko formalarının da satışı yapılacak. 7 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek organizasyonun  saat 13:30 gibi başlayacağı duyuruldu. Bolu Fenerbahçeliler Derneği açıklamasında, “Takımımız sezon öncesi moral ve kulübümüze  destek acısından önemli olan bu günde tüm Bolu da yaşayan Fenerbahçelileri bekliyoruz” dedi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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