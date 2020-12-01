Toros kaplanı komaya girdi

Haber: N.Halid Altundal

21'i futbolcu 6 personel, bir teknik adam, iki yönetici toplam 30 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi daha pozitif çıktı. Daha öncede çıkan pozitif vakalarla turuncu-beyazlı ekipteki sayı 29'u futbolcu olmak üzere 40'a ulaştı.

NEREDEN GELDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Kulüp Başkanı Bayram Akgül, işin çok ciddi olduğunu belirterek, 26 yaşındaki Sırp futbolcu Ognjen Ozegovic'in Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındığını belirtti. Başkan Akgül, "Kadromuzda üçü altyapıdan olmak üzere 33 futbolcumuz var. 14 günlük karantina sürecini tamamlayan 2 oyuncumuzun sonucu negatife döndü" dedi. Virüsün Bursaspor maçı dönüşü otobüste veya uçaktaki klima sisteminden mi yayıldı bunu araştırdıklarını belirten Bayram Akgül, "Şu an itibariyle 4 sağlam oyuncumuz kaldı. Kulübümüzün Başkan Yardımcısı ağabeyim Hamza Akgül ile yöneticimiz İlhan Sevimli'nin de testleri pozitif çıktı. Futbolcularımızın durumlarını özel sağlık ekibimizle dakika dakika takip ediyoruz" diye konuştu.

BAKANLIK YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin çıkan testler sonrası anında harekete geçerek kulüple temasa geçtiğini belirten Başkan Bayram Akgül, "Ateşi 39 ile 39.5 olan oyuncularımız var. Şu anda yarısı tesislerde yarısı da evde olmak üzere karantina süreçleri başladı. İlaçlarını almaya başladılar. Durum çok ciddi diyebilirim" dedi. Başkan yardımcısı Hamza Akgül'ün tedavisi ise evde devam ediyor