Haber: Semih Baykal

TOSFED Yıldızını Arıyor projesi kapsamında 10-11-12-13 Ağustos tarihleri arasında Kocaeli İzmit’te bulunan TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenecek yarışmaya 18-25 yaş arasındaki gençlerden 22’si kadın olmak üzere toplam 333 sürücü katılacak. Eleme usulü olarak gerçekleşecek yarışlar, özel olarak hazırlanan Fiat Egea marka yarış otomobilleri ile gymkhana formatında gerçekleştirilecek ve her sürücü 1 ısınma turu ve 2 de zamana karşı olmak üzere, parkuru 3 kez geçecek. İlimizden de bu yarışmaya Bolu Çorbacısı’nın işletmecisi 25 yaşındaki Onur Aydoğan katılacak. 4 gün boyunca sürecek olan eleme yarışlarında mücadele verecek olan Aydoğan, ilk olarak Eylül’de düzenlenecek olan finallere hak kazanmak için İlk 45 sürücü arasına giremeye çalışacak. Eğer Aydoğan, elemeleri geçer ve finallere kalırsa 2 gün boyunca kampa katılacak. Bu kampta da Aydoğan, teorik ve pratik ileri sürüş teknikleri, sportif sürüş teknikleri eğitimi alacak. Bu eğitimlerin sonunda Aydoğan zamana karşı yarışacak. Yarışmanın sonunda 10 erkek ve 2 kadın sürücü TOSFED Yıldızını Arıyor projesinde yarışmaya hak kazanacak.