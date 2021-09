Tozkoparan taylarda Gerede 3. oldu

Haber: Yasin Bilgi

Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları 17.Gölcük Koşusu Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti’nde yapıldı. 11 kategoride yapılan yarışlarda heyecan yaşandı. Altın kemerli baş at yarışında büyük çekişme yaşanırken, Yahya Polat’ın atı 1.geldi.

Gölcük Belediyesi ve Gölcük Değirmendere Rahvan Atçılar Kulübü iş birliğiyle yapılan Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları 17. Gölcük Koşusu büyük ilgi ve katılımla Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti’nde yapıldı.

Türkiye’nin dört bir bölgesinden gelen atlar yarıştı

Türkiye’nin her bölgesinden at sahibi yarış tutkunlarının katıldığı yarışlar kıyasıya çekişmeye sahne oldu. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in ev sahipliğindeki yarışları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ile çok sayı da davetli ve tribünleri tamamen dolduran rahvan at tutkunları takip etti.

Başkan Sezer: “Büyük mutluluk duyuyoruz”

Yarışmalar öncesinde açılış konuşması yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “17.Geleneksel Rahvan At Yarışları Gölcük Koşusuna hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Rahvan at yarışları bizim ata sporumuz. Aslında sadece ata sporu demek rahvan at yarışı için az kalır. Ecdadımızın Viyana önlerine kadar gitmesini sağlayan daha da öncesinde Orta Asya’dan bu bölgelere gelmesini sağlayan bu mübarek hayvanlardır. Şu an bu sporu yaşatan sevgili yarış sever, at sahibi hemşehrilerimiz ve vatandaşlarımız da bu ruhun, bu geleneğin yaşamasını sağlamaktadır. Dolayısıyla bizde buna karınca, kararınca katkıda bulunabildiğimiz için büyük mutluluk duyuyoruz” diyerek alkışlar arasında konuşmasını tamamladı.

Yarışlar çok çekişmeli geçti

Serin bir pazar gününde, kalabalık bir izleyici kitlesinin takip ettiği yarışlar, çok çekişmeli geçti. Baş atlar da Yahya Plat’ın atı 1.gelirken, kupasını Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in elinden aldı. Diğer dereceye giren atlara ise kupaları protokol üyeleri tarafından taktim edildi.

DERECEYE GİREN ATLAR

Baş Atlar

1-Yahya Polat – Çarşamba

2-Ertan Çelik – Ünye

3-Bahri Coşkun – Çarşamba

Başaltı Atlar

1-Mehmet Barut – Bursa

2-Turgay Terman – Gölcük

3-Erhan Çınar – Karapürcek

Tozkoparan Taylar

1-Mahmut Ali Sarı – Kütahya

2-Ali Yıldırım Sezer – Gölcük

3-Halil Pekcanlı – Gerede