Haber: Gönül Olutürk

07-08 Nisan tarihlerinde Trabzon’da düzenlenen Kron Bisiklet Yol Yarışları sona erdi. Yarışmada mücadele eden Bolulu sporcularımız başarıyla döndüler. Kron Bisiklet Yol Yarışlarında dereceye giren sporcularımız şu şelilde;

Tunahan ERDOĞAR 1. Gün 30 km’lik Yıldız Erkekler B Grubu Kriteryum Yarışında ve 2. Gün 8 km Yıldız Erkekler B Grubu Tırmanış Yarışında 2. Oldu.

A. Zafer PALA 1. Gün 30 km’lik Master 35 Tırmanış yarışında 3. Oldu ve GMSK Master 35 Bisiklet Takımı Yarışını 2. Olarak tamamladı.

Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem “Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporcularımızı, antrenörlerimizi, ailelerini ve emeği geçen herkesi tebrik eder; başarılarının devamını dileriz” dedi.