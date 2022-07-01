Trabzonspor Aston Villa’nın kanat oyuncusu ile anlaştı!

Haber: S. Özge Yücel

Trabzonspor, geçen sezonun ikinci yarısını Medipol Başakşehir'de kiralık geçiren ve bonservisi Premier Lig ekibi Aston Villa'da bulunan Trezeguet'yi kadrosuna kattı. Bordo mavili kulüple 4 yıllık anlaşma sağlayan Trezeguet, sağlık kontrollerinin ardından 3+1 yıllık sözleşemeye imza atacak.

Kıran kırana pazarlıklarda 1.5 milyon Euro'su garanti olmak üzere bonuslarla 2.2 milyon Euro yıllık ücrete çıkan Fırtına, oyuncu cephesinden olumlu yanıt aldı ardından da Aston Villa ile anlaşma sağlandı.

KAP açıklaması yolda

Karadeniz ekibi, kısa zaman içinde KAP açıklaması yapacak ve yıldız futbolcu takımın yeni sezon hazırlıklarına katılacak. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Başakşehir formasıyla 13 maça çıkan Mısırlı kanat oyuncusu, 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Şimdi sıra stoperde

Nwakaeme sonrası teknik direktör Abdullah Avcı'nın 1 numaralı hedefi olan Trezeguet kadroya katılırken, şimdi gözler stopere yapılacak transfere çevrildi.

İlk olarak kiralık forma giyen Denswil'le anlaşmaya varan ve Hollandalı stoperle 3 yıllık sözleşme imzalayan Trabzonspor, devamında Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolatlı'yı renklerine bağladı. Bek bölgesine de Danimarka Milli Takımı'nın yıldızı Larsen alındı. Fırtına, 5. transferini Trezeguet ile gerçekleştirmiş olacak.

Kale için Berke Özer iddiası

Erce Kardeşler’le yolları ayıracak olan Trabzonspor , kaleci rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleniyor. Uğurcan Çakır’ın arkasına daha önce İrfan Can Eğribayat, Nurullah Aslan gibi isimler gündeme gelirken, son olarak Berke Özer ile Bordo-Mavililer’in ilgilendiği öne sürüldü. Fenerbahçe ile kontratı sona eren 22 yaşındaki file bekçisinin bonservisi elinde bulunuyor.