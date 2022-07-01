Trabzonspor'dan Güven Yalçın hamlesi

Transfer listesinde Umut Bozok ve Haji Wright'ı bulunduran Trabzonspor'dan Güven Yalçın atağı geldi. Beşiktaş'la sözleşmesi biten 23 yaşındaki golcüyle menajeri vasıtasıyla görüşmelerini sürdüren bordo-mavililerin imzaya çok yakın olduğu belirtildi. İsmi daha önce İtalya Serie B takımı Genoa ile de anılan Güven'in de Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan ve Devler Ligi'nde oynama fırsatı nedeniyle Trabzonspor'a sıcak baktığı öğrenildi. Bu arada Danimarka kulübü Sönderjyske ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Haji Wright konusunda da bir hayli yol alındığı ifade edildi.