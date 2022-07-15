Trabzonspor MTK Budapeşte’yi 2-1’lik skorla geçti

Haber: Okay Özcan

Macaristan ekibi Budapeşte'nin tek sayısını da Itsvan Bognar kaydetti. Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında ise 16 Temmuz Cumartesi günü Slovacko ile karşılaşacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor , sahaya indi. Abdullah Avcı yönetimindeki son şampiyon, ilk hazırlık maçını MTK Budapeşte ile oynadı. Geçtiğimiz sezon kiraladığı Stefano Denswil'in bonservisini alan, Jens Stryger Larsen, Doğucan Haspolat, Eren Elmalı ve Trezeguet hamleleriyle adından söz ettiren Bordo Mavililer ilk sınavından da galibiyetle ayrılıp, moral depoladı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Vitor Hugo ve Yusuf Erdoğan atarken, Budapeşte'nin tek sayısı da Itsvan Bognar'dan geldi. Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında ise 16 Temmuz Cumartesi günü Slovacko ile 18.00'de karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Hazırlık mücadelesinde ilk düdük çaldı, karşılaşma başladı.

4' Budapeşte'nin ön alan baskısı sonuç verdi, ceza alanından çekilen şut direkten döndü.

9' Budapeşte yine hızlı geldi ve atağın sonunda top direkten oyun alanına dönüyor.

16' Budapeşte direklere abone oldu... Çekilen şut bir kez daha direkten dönüyor.

25' Vitor Hugo kafa vuruşuyla Trabzonspor'u 1-0 öne geçiriyor.

35' Ceza alanı içine gönderilen topta Taha Altıkardeş'in müdahalesiyle Kristzian yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

38' Bognar penaltıyı kullandı, kaleci Muhammed Taha Tepe sağına uzanıp topu çıkardı fakat Bognar iyi takip etti, dönen topu ağlara yolladı: 1-1.

50' Eren Elmalı sol kanattan atağa destek verdi, içeri ortaladı, ceza alanında Yusuf Erdoğan gol vuruşunu yaptı: 2-1.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca müsabaka Trabzonspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Trabzonspor - MTK Budapeşte 11'ler:

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Larsen, Taha Altıkardeş, Vitor Hugo, Farukcan Genç, Doğucan Haspolat, Hamsik, Visca, Kouassi, Emrehan Gedikli.

MTK Budapeşte: Jozsef, Benedek, Sinan, Janos, Zsombor, Mihaly, Zoltan, Barnabas, Adam, Itsvan, Krisztian

Trabzonspor - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında ise 16 Temmuz Cumartesi günü Slovacko ile karşılaşacak. Saat 18.00'de başlayacak bu karşılaşma da A Spor'dan futbolseverlerle buluşacak. Trabzonspor'un 4 Temmuz'da başlayan Slovenya kampı, 17 Temmuz'da sona erecek. 17 Temmuz’da 3 gün izin yapacak olan Fırtına, 20-29 Temmuz tarihleri arasında hazırlık kampının 2. etabını yapmak üzere Avusturya’ya gidecek.

Yüksek tempoda çift kale maç

Cornelius’un da kampa katılmasının ardından Trabzonspor’da eksik oyuncu kalmadı. Slovenya’da tempo her geçen gün biraz daha artarken, sabah antrenmanındaki çift kale maç kıran kırana geçti. Teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularına sık sık uyarılarda bulunurken, idman sonrasında öğrencilerinin hırsından memnun olduğunu söyledi. Öte yandan genç isimlerden Emrehan Gedikli, maçta kısa süreli sakatlık geçirirken, kesin durumu kontrollerin ardından netleşecek.