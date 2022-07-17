Trabzonspor'un Slovenya kampı sona erdi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yurt dışı birinci etap kamp çalışmalarını tamamlayan bordo-mavililer, 20 Temmuz'da Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde ikinci dönem kampını yapacağı otelde toplanarak 29 Temmuz'a kadar hazırlıklarını sürdürecek. Trabzonspor, 30 Temmuz'da Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa karşılaşması için 29 Temmuz'da İstanbul'a dönecek.

2 hazırlık maçı 19 antrenman

Karadeniz temsilcisi, Slovenya kampında 2 hazırlık maçı oynarken, kondisyon salonu ve sahada olmak üzere toplam 19 antrenman gerçekleştirdi. Yaptığı 2 hazırlık maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, ilk olarak MTK Budapeşte takımını Vitor Hugo ve Yusuf Erdoğan'ın golleriyle 2-1 mağlup ederken, ikinci karşılaşmasında Çekya'nın Slovacka takımı ile 2-2 berabere kaldı. Çekya karşılaşmasında Kouassi kaydettiği 2 golle en fazla gol atan oyuncu olurken, Vitor Hugo ve Yusuf Erdoğan da 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.

30 kişilik kadro 11 Temmuz'da tamamlandı

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da 30 kişilik kadro, 11 Temmuz'da Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius'un gelmesiyle tamamlandı. İzin verilen milli oyuncular Uğurcan Çakır ile Dorukhan Toköz 7 Temmuz'da, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Jens Stryger Larsen, Jean Evrard Kouassi, Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis 9 Temmuz'da, Andreas Cornelius da 11 Temmuz'da kadroya katıldı. Yeni transfer Trezeguet de vize işlemlerinin tamamlanmasının ardından 9 Temmuz'da kampa dâhil oldu.

Avcı, takımdan memnun

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takımın antrenmanlardaki performansı ve son oynanan Slovacko maçında ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu söyledi.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, "Takımın temposunu son bölümde arttırdık. Oyuncular buna iyi reaksiyon gösterdi, geri dönüşleri iyi. Bilimsel veriler ışığında oyunculardan neler isteyebileceğimizi de zaten görüyoruz. Ona göre oyunculara yüklemeler yapıyoruz. Son yaptığımız Slovacko karşılaşmasında da takımın ortaya koyduğu oyundan memnunum. Avusturya kampıyla Süper Kupa ve lig karşılaşmalarına hazır halde gireceğiz." şeklinde konuştu.

Sakin bir kamp dönemi geçti

Trabzonspor'da 13 günlük kamp döneminde herhangi bir yönetici kampa gelmedi. Yönetimden bazı isimlerin Avusturya kampını ziyaret edecekleri belirtildi. Slovenya'da Türklerin az yaşamasının da etkisiyle antrenmanlara ve maçlara çok az sayıda bordo-mavili taraftar geldi. Trabzonspor'da 3 günlük izinde kampa direkt katılan oyuncuların, İstanbul'a dönerek sağlık kontrollerinden geçecekleri belirtildi.

Avusturya kampında 2 hazırlık maçı

Trabzonspor, Avusturya kampında İtalyan takımları ile 2 hazırlık karşılaşması yapacak. 25 Temmuz'da Empoli ile karşılaşacak bordo-mavililer, 21-22 Temmuz tarihlerinde bir İtalya takımı ile daha oynamayı planlıyor.