Trabzonsporlu Berat Özdemir Suudi Arabistan ekibine transfer oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bordo-Mavililer'de forma giyen milli futbolcu Berat Özdemir, Suudi Arabistan'a transfer oldu. Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada Ettifaq FC ile anlaşıldığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'in Ettifaq FC'ye kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'İn, Ettifaq FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Ettifaq FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-USD ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun üçüncü bir kulübe transferi halinde, 2.500.000.-USD'yi aşan kısmın %15'i, Ettifaq FC tarafından Kulübümüze ödenecektir.

Berat’dan duygusal veda

2020-21 sezonu devre arasında Gençlerbirliği’nden transfer edilen ve 4,5 yıllık anlaşması bulunan Berat Özdemir, bordo mavili takıma veda etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan oyuncu, “Yaklaşık 1 buçuk yıl önce altyapısında yetiştiğim Gençlerbirliği’nden dışarı ilk adımımı atarak bir başka hayalimi gerçekleştireceğim yer olan yuvam gibi gördüğüm Trabzonspor’a geldim. Genç bir çocukken beni Ankara’dan Trabzon’a getiren yolculuk kısa sürede hayatıma bir şampiyonluk, iki de Süper Kupa kattı. Buraya gelirken ‘Taş Mektep’te bir isyanla kurulan Gençlerbirliği’nden, ülkedeki futbol düzenine isyanla kurulan ve şampiyonluklar kazanan Trabzonspor’a geldim’ demiştim. Bu isyanı ve coşkuyu sahaya çıktığım her an yanımda hissettim. Koşarken ayaklarıma güç, ciğerlerime nefes olan bu isyana, bu desteğe ömrümün sonuna kadar minnettar kalacağım. Yazılan tarihin bir parçası olmanın gururunu yaşadım ve hep yaşayacağım. Bazen şartlar yeni hedefler için yeni bir sayfa açmayı insanın önüne getiriverir. Ve beraberinde gelen değişim bazen tercih bazen zorunluluktur. Karadeniz’in mavisine bordoyu ekleyen, yağmurda, çamurda yanımızda olan ‘Sen hayatımda anlam/sen bu hayatta kavgam’ diyen taraftarımızı ise gideceğim yere kalbimde götürüyorum. Umarım zaferlere yenileri eklenir ve bordo mavi fırtına devam eder. Hakkınızı helal edin” ifadelerini kullandı.