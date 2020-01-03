Trabzonsporlulardan Fayda Gelmedi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor 2016-2017 sezonun ilk devresinin son haftalarında işler yolunda gitmeyince Fatih Tekke’yi göreve getirmişti. 2016-2017 sezonunda iç sahada alınan 3-2’lik Balıkesirspor yenilgisi sonrası göreve getirilen Fatih Tekke başarılı olamadı ve sadece 13 maç takımın başında kalabildi. Fatih Tekke Boluspor’da görev yaptığı 13 karşılaşmada 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar 2019-2020 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayarak göreve de tecrübeli teknik adam Giray Bulak ile anlaşma imzaladı. Boluspor Giray Bulak ile 4 maçta 1 puan alınca yerini Osman Özköylü’ye bıraktı. Osman Özköylü ile 13 maçta 12 puan toplayan Boluspor istediğini yine bulamadı. Daha önce bir diğer eski Trabzonsporlu Hüsnü Özkara ile de çalışan Boluspor Trabzonsporlu antrenör ve hocalardan istediği verimi bir türlü alamadı. Boluspor Orhan Kaynak ile de başarılı olamazken, Şenol Güneş ile küme düşmüştü.