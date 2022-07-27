Trabzonspor’un yurt dışı kampı sona erdi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Trabzonspor, Slovenya ve Avusturya'da gerçekleştirdiği 2 etaplı yurt dışı kampını tamamladı. Avusturya’dan saat 18.00’de özel uçakla hareket eden bordo mavililer, saat 21.30’da Trabzon Havalimanına ulaştı. Bordo mavili futbolcuları havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, yurda dönen futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Trezeguet: İyi Bir Sezon Olacak

Trabzon’a ilk kez gelen yeni transferlerden Mahmoud Trezeguet havalimanı çıkışında taraftarlardan ilgi gördü. Açıklamalarda bulunan Trezeguet, “Çok heyecanlıyım ve inşallah bizim için iyi bir sezon olacak" dedi.

Larsen: Heyecanlıyım

Bordo mavili takımın yeni transferlerinden Larsen de “İyi hissediyorum. Çok heyecanlıyım ve burada olduğum için çok mutluyum” diye konuştu.

Trabzonspor, 30 Temmuz Cumartesi günü Süper Kupa finalinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.