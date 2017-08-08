Haber: Semih Baykal

14 Ağustos’a kadar ilimizde devam edecek olan Trampolin Cimnastik Milli Takım Hazırlık Kampında 1 kamp müdürü, 5 antrenör ve 12 sporcu bulunuyor. Milli takım kadrosunda kamp müdürü, antrenör ve sporcuların büyük bölümü Bolulu isimlerden oluşuyor. Milli cimnastikçiler, kasım ayında Bulgaristan'da düzenlenecek dünya şampiyonasında da kürsü hedefliyor. Kadro şöyle:

1 Saip Garipoğlu (Kamp Müdürü)

2 Zarakıa Abramashvılı (Antrenör)

3 Vladımır Golovın (Antrenör)

4 Mehmet Caner Güzeltürk (Antrenör)

5 İlhan Karanlık (Antrenör)

6 Berat Demir (Antrenör)

7 Gürkan Mutlu (Sporcu)

8 Koray Altınel (Sporcu)

9 Doğukan Büyükarslan (Sporcu)

10 Afer Mert Güler (Sporcu)

11 Hüseyin Engin Yontucu (Sporcu)

12 Emre Yağmur (Sporcu)

13 Sude Aydın (Sporcu)

14 Cansın Tosuner (Sporcu)

15 Neval Kağnıcı (Sporcu)

16 Sıla Musluk (Sporcu)

17 Sena Alçin Karakaş (Sporcu)

18 Luba Golovin (Sporcu)