Trampolinciler Bolu'da kampa girecek.

Haber: Ceylan Beykoz

Şükrü Alp Arı, Salih Buğra Karaman ve Çağdaş Keşkür'ünantrenörlüğündeki kampa, milli sporcular Hüseyin Engin Yontucu, Elif Ceren Çolak, Sıla Karakuş, Sena Elçin Karaş, Havva Esin Ergün, Ecem Nisa Esen ve Livanur Yalçın katılacak. Son yıllarda önemli bir gelişme kaydeden trampolincimnastikbranşında 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarını hedefleyen bir proje başlatıldı. Özellikle Bolu’da trampolincimnastikbranşı için tahsis edilen yeni salonda incelemelerde bulunan Başkan Suat Çelen, elit sporcuların sayısının artacağına ve 2024 Paris Olimpiyatlarında yarışabilecek sporcular yetiştirileceğine inandıklarını ifade ettiler.