Trampolinciler, Bolu’da randevulaştı

Olimpik bir spor olan Trampolinson yıllarda ülkemizde hızla gelişen ve sürekli turnuvaları düzenlenen bir spor dalı.

Trampolinciler, Bolu’da randevulaştı


 

TrambolinCimnastik Türkiye Şampiyonası gelecek hafta, Bolu'da düzenlenecek.Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyona 8 ilden 159 sporcu katılacak. Şampiyonada 10-12, 13-14, 15-16 ve 17+ kadın ve erkek gruplar mücadele verecek.Türkiye Cimnastik Federasyonunönem verdiği spor dallarından biri olan Trambolinkurulu bir çerçeve içerisine yaylarla ara bağlantısının sağlandığı zıplama alanı üzerinde yapılan artistik hareketler ve puanlanmasından oluşuyor.

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