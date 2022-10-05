Trampolinciler, Bolu’da randevulaştı





TrambolinCimnastik Türkiye Şampiyonası gelecek hafta, Bolu'da düzenlenecek.Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyona 8 ilden 159 sporcu katılacak. Şampiyonada 10-12, 13-14, 15-16 ve 17+ kadın ve erkek gruplar mücadele verecek.Türkiye Cimnastik Federasyonunönem verdiği spor dallarından biri olan Trambolinkurulu bir çerçeve içerisine yaylarla ara bağlantısının sağlandığı zıplama alanı üzerinde yapılan artistik hareketler ve puanlanmasından oluşuyor.