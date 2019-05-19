Trampolinde Kupa Sahiplerini Buldu

19 Mayıs Gençlik Kupası Trampolin Müsabakaları Murat Canbaş Spor Salonu’nda gerçekleşti. 4 kategoride düzenlenen müsabakalarda 18 sporcu derece yaptı.

Trampolinde Kupa Sahiplerini Buldu

Haber: Birol Ertunç

Dereceye girenlere ödülleri 19 Mayıs Pazar günü düzenlenen törenle verildi. Milli Antrenör Mehmet Caner Güzeltürk’ten alınan bilgiye göre müsabakalarda dereceler şu şekilde oluştu:

Yıldız Erkekler

1.Fahreddin Duman / 50.Yıl İzzet Baysal Orta Okulu

2.Emir Öztürk / Gazipaşa Orta Okulu

3.Batuhan Meriç Mamur / 50.Yıl İzzet Baysal İ.O.  

4.Ulaş Köşgeroğlu / 50.Yıl İzzet Baysal İ.O    

Yıldız Kızlar

1.Deren Öztürk / Sakarya İ.O

2.Melek Sima Kondakçı / 50.Yıl İzzet Baysal İ.O

3.Ekin Ela Çetin 50.Yıl İzzet Baysal İ.O

Küçük Erkekler

1.Sinan Cankurt / 50.Yıl İzzet Baysal İ.O

2.Ali Mert Çakır / Canip Baysal İ.O

3.Enes Kaan Kaya / Canip Baysal İ.O

4.Çağan Töredi / Sakarya İ.O

Küçük Kızlar

1.Serra Değercan / 50.Yıl İzzet Baysal İ.O

2.Defne Erdal / Gazipaşa İ.O

3.Esila Açıkgöz / 50.Yıl İzzet Baysal İ.O

4.Zeynep Namdar / Sakarya İ.O

5.Eliz Doğan / Özel Gürtan Koleji

6.Ecrin Karabay / Gazipaşa İ.O

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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