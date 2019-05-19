Trampolinde Kupa Sahiplerini Buldu

Haber: Birol Ertunç
Dereceye girenlere ödülleri 19 Mayıs Pazar günü düzenlenen törenle verildi. Milli Antrenör Mehmet Caner Güzeltürk’ten alınan bilgiye göre müsabakalarda dereceler şu şekilde oluştu:
Yıldız Erkekler
1.Fahreddin Duman / 50.Yıl İzzet Baysal Orta Okulu
2.Emir Öztürk / Gazipaşa Orta Okulu
3.Batuhan Meriç Mamur / 50.Yıl İzzet Baysal İ.O.
4.Ulaş Köşgeroğlu / 50.Yıl İzzet Baysal İ.O
Yıldız Kızlar
1.Deren Öztürk / Sakarya İ.O
2.Melek Sima Kondakçı / 50.Yıl İzzet Baysal İ.O
3.Ekin Ela Çetin 50.Yıl İzzet Baysal İ.O
Küçük Erkekler
1.Sinan Cankurt / 50.Yıl İzzet Baysal İ.O
2.Ali Mert Çakır / Canip Baysal İ.O
3.Enes Kaan Kaya / Canip Baysal İ.O
4.Çağan Töredi / Sakarya İ.O
Küçük Kızlar
1.Serra Değercan / 50.Yıl İzzet Baysal İ.O
2.Defne Erdal / Gazipaşa İ.O
3.Esila Açıkgöz / 50.Yıl İzzet Baysal İ.O
4.Zeynep Namdar / Sakarya İ.O
5.Eliz Doğan / Özel Gürtan Koleji
6.Ecrin Karabay / Gazipaşa İ.O