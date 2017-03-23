Haber: Aysun Beykoz

Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı ve Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Okullar arası Trampolin Cimnastik İl Birinciliği müsabakaları Bolu Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda yapıldı. Minik, Küçük, Yıldız ve Gençler Trampolin Cimnastik İl Birinciliğinde toplamda 22 sporcu ter döktü. Olay Gündem Spor Servisi olarak katılım sağlayan ve dereceye giren sporcularımızı ve öğretmenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.