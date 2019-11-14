Transfer bombası patlıyor! Emre Kılınç...

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Trabzonspor, takıma yetenekli oyuncular takviye ederek Ünal Karaman'ın elini rahatlatmak istiyor. Deneyimli teknik adamın transfer listesinin başında ise Emre Kılınç var. Bu sezon 9 lig maçında 3 gol 5 asistik bir performans sergileyen Kılınç'ın sözleşmesi sene sonunda sona eriyor. Yetenekli futbolcunun Sivasspor'un yeni sözleşme teklifine henüz yanıt vermemesi ise transfer sürecini hızlandıracak.Emre Kılınç'a Galatasaray'ın da talip olduğu biliniyor.