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Transfer bombası patlıyor! Emre Kılınç...

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Sivasspor'un yetenekli oyuncusu Emre Kılınç'ın devre arasında transfer edilmesini istiyor.

Transfer bombası patlıyor! Emre Kılınç...

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Trabzonspor, takıma yetenekli oyuncular takviye ederek Ünal Karaman'ın elini rahatlatmak istiyor. Deneyimli teknik adamın transfer listesinin başında ise Emre Kılınç var. Bu sezon 9 lig maçında 3 gol 5 asistik bir performans sergileyen Kılınç'ın sözleşmesi sene sonunda sona eriyor. Yetenekli futbolcunun Sivasspor'un yeni sözleşme teklifine henüz yanıt vermemesi ise transfer sürecini hızlandıracak.Emre Kılınç'a Galatasaray'ın da talip olduğu biliniyor.

Esra Perçin

Esra Perçin

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