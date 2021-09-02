banner120

Transfer dönemi 8 Eylül’de bitiyor

Transfer sezonunun bitiş tarihi için artık son günlere girildi. 17 Haziran'da başlayan 2021-2022 birinci transfer ve tescil dönemi, bu ay sona erecek. Eksik kadrolarını doldurmak için Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray gibi büyük takımlar transferlerine hız verirken gözler de transfer sezonunun bitiş tarihine çevrildi. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise Ocak ayında başlayacak.

Transfer dönemi 8 Eylül’de bitiyor

Haber: Okay Özcan

Transfer dönemi ne zaman bitecek sorusu sporseverler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Haziran ayında başlayan transfer dönemi devam ederken kulüpler de yerli ve yabancı futbolcuları renklerine bağlamayı sürdürüyor. Takımına aldıkları futbolcuları Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildiren kulüpler peş peşe transfer haberlerini duyuruyor. TFF'den yapılan açıklamaya göre transfer dönemi 8 Eylül'de tamamlanacak.

Transfer dönemi ne zaman bitecek?

TFF 2021-2022 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi, Türkiye için Haziran ayında başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 10 Haziran'da başlaması gereken yaz transfer döneminin başlangıç tarihi 1 hafta ertelenmişti. Transfer dönemi 8 Eylül'de sona erecek.

“Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kedi duvar kırılarak kurtarıldı
Kedi duvar kırılarak kurtarıldı
  1. Bolu

banner128

banner124