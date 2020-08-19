Transfer Harekatı Başlıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yeni teknik direktör ile bir araya gelecek olan kırmızı beyazlı transfer komitesi hocanın vereceği rapor doğrultusunda kadroya katılacak olan yeni oyuncular için düğmeye basacaklar. Birçok mevkide sıkıntısı olan Boluspor'da hazırlık kampı ve yapılacak hazırlık maçları ile mevcut oyunculardan kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği daha sonra belli olacak. Geçtiğimiz sezon maç performanslarına göre de bazı kiralık oyuncuların kadroda tutulmaları bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2020, 12:06