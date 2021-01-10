Transfer hayali suya düştü





Kırmızı beyazlı temsilcimiz devre arası kampında takviye yapmayı düşünürken transfer yasağı ile karşı karşıya kaldı. B.Boluspor’a gelen borcun önceki sezonlardaki başkan tarafından yapılan transferler ve paraları ödenmeyen oyunculardan geldiği öğrenildi.

B.Boluspor’da düzelen moraller UÇK’dan gelen haberle bozuldu. Geçtiğimiz sezonlarda kırmızı beyazlı formayı giyen oyuncular gelecek sezonlardan alacağı olan paraları tahsil etmek için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Türkiye Futbol Federasyonu başvuruda bulundular.

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Boluspor, İ. K, G. K, M. E, B. S, İsimli oyunculara ödenmeyen paralar sonrası transfer yasağı ile karşı karşıya kaldı. Kırmızı beyazlılarda daha önce forma giymiş oyuncularında UÇK’ya başvuru yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Kongre sonrası 30 milyon borçla karşı karsıya kalan yönetim bir taraftan borç ödeyip bir taraftan transfer yaparken devre arası karşı karşıya kaldıkları Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Türkiye Futbol Federasyonu kararı ile transferi zora soktu.