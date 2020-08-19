Transfer Komitesi Gece Mesaisinde

Haber: Volkan Yılmaz

Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre kırmızı beyazlı transfer komitesi ilk olarak Rydell Poepon, Mustafa Durak ve Burak Bekaroğlu ile masaya oturdu. 3 oyuncununda yönetime olan olumlu tavrı sonrası Boluspor yönetiminin eli rahatlarken, bu oyunculardan Rydell'in hem alacaklarından indirime gitmesi hem de sözleşmesinde yazan ücretinde indirime gitmesi transfer komitesinin büyük bir yükten kurtardı.

REYDELL POEPON'DAN BÜYÜK JEST

Boluspor ile sözleşmesi devam eden tecrübeli golcü ile devam etmek isteyen Taşyürek'in talebi doğrultusunda golcü oyuncu ile yapılan ilk görüşmede Rydell Poepon'un alacaklarının bir bölümünden feragat ettiği ve devam eden sözleşmesi nedeniyle bu sezon alacağı ücretten yüzde 50'ye yakın indirime gittiği öğrenildi. Ahmet hocanın yeni sezonda takımda görmek istediği bu oyuncu ile masaya oturan Boluspor transfer komitesi zorlu geceye moralli başlarken, diğer oyuncularlada tek tek masaya oturdukları öğrenildi.

YÖNETİMDEN RYDELL'E TEŞEKKÜR

Rydell Poepon'un bu jestinden dolayı yönetimin golcü oyuncunun tavrı ve iyi niyetinden dolayı kendisine teşekkür ettiği öğrenilirken, Mustafa Durak ve Burak Bekaroğlu içinde yeni sezon için takımda kalacak ilk isimler olduğu öğrenildi. Sözleşmeleri devam eden bu oyuncularında alacaklarında indirime gittikleri ve Rydell gibi yönetime gereken olumlu cevabı verdikleri, 2020-2021 sezonu için gerekli indirimleri yapacakları gelen duyumlar arasında.

BİR TARAFTAN İÇ TRANSFER, DİĞER TARAFTAN DIŞ TRANSFER

Kulüpte yoğun bir çalışma gerçekleştiren transfer komitesinin teknik direktör Ahmet Taşyürek'in raporu doğrultusunda iç transferi bitirip dış transfer de de bazı oyuncularlada temasa geçtikleri öğrenildi.