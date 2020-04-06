Transferde yeni moda!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Futbol dünyasına büyük bir belirsizlik hakim. Maçların ne zaman oynanmaya başlanacağı kestirilemiyor. Kulüpler futbolcularının maaşlarında indirime gidiyor, ekonomik olarak zor günler geçirmemek için çeşitli önlemler alınıyor. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Transferler de bundan etkilenecek şüphesiz. Bir süre 200 milyon euroluk bonservis ücretleri göremeyeceğiz muhtemelen. Peki bizleri tam olarak neler bekliyor? TransferRoom isimli oluşumun CEO’su Jonas Ankersen 4 maddede transferlerin bu durumdan nasıl etkileneceğini kaleme aldı.

1- Daha uzun transfer dönemleri

2019’da kulüpler transfere tam 7 milyar 350 milyon euro para harcadı. Bu bir rekor. Birçok kulüp için oyuncu satışları en büyük gelir kaynağı haline gelmişti. Zararlarını bu satışlarla kapatıyorlardı. Ama mesela bu yaz ne kadarlık bir oyuncu satışı olur? Transfer ücretleri %25, %50 veya daha yüksek bir oranda mı düşecek? Bence takımlara daha uzun bir transfer dönemi verilmeli ki bu durumu çözmeye çalışsınlar. En azından 2020 sonuna kadar açık olmalı. Covid-19 krizi ileride transfer sezonlarının daha uzun olmasının önünü açabilir.

2- Düşük teklifler ama daha çok teklif

Bazıları yaz transfer döneminin hareketsiz ve yavaş geçeceğini düşünüyor. Buna katılmıyorum. Elbette beş büyük ligin yayın gelirlerinin düşmesi nedeniyle transfer rekorları göremeyeceğiz ama ama ben yine de çok yoğun ve aktif bir transfer dönemi bekliyorum. FIFA’nın kiralık transferlere getirdiği limit nedeniyle kulüpler oyuncu sayısını azaltma yoluna gidecektir. 2019’dakinden bile fazla sayıda transfer bekliyorum. Ama bonservis ücretleri çok daha düşük olacaktır.

3- İstatistikler, gözlemcilerin (scout) yerini alacak

Kulüpler uzun yıllardır yeni yetenekler bulmak için dünyayı gezen gözlemcilere güveniyordu. Bu maliyetli bir operasyondu ve son beş yılda istatistik biliminin de gelişmesiyle birlikte geleneksel yöntemler sorgulanmaya başladı. Covid-19 nedeniyle getirilen seyahat yasakları nedeniyle önümüzdeki 6 ay boyunca gözlemcilere pek iş düşmeyecek. Bu da futbol kulüplerini yeni yetenek bulmada ve veriyi daha verimli kullanmada farklı yollar bulmaya zorlayacak.

4- Şimdi transfer et, sonra öde

UEFA’nın Finansal Fair Play kuralları nedeniyle kulüpler harcamalarını daha dikkatli şekilde gerçekleştiriyor. Aynı zamanda bu kuralın arkasından dolanmak için yeni bir formül icat ettiler: satın alma opsiyonlu kiralama. Ödeme 6 ila 12 ay sonra yapılıyor. Ben bu modelin kulüplerin nakit akışı sıkıntısı nedeniyle bu yaz çok daha fazla kullanılacağını düşünüyorum. Birçok kulüp zararını kapatmak için oyuncu satmak isteyecek ancak alıcı kulüplerin de ödemeyi hemen yapamayacak. Bunun yerine 6 veya 12 ay sonraya ödeme planı yapılacak.