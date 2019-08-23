Transferlerin Yaş Ortalaması 26

Haber: Birol Ertunç

Kırmızı-beyazlılar yeni sezon için iç ve dış transferde toplam 14 isme imza attırdı. Bu isimlerden en yaşlısı Bilal Kısa (36), en genç oyuncu ise Deniz Kök (19) oldu. 14 transferin yaş ortalaması 26 olarak ortaya çıktı. Boluspor Ümit Kurt, Deniz Kök, Bilal Kısa, Ozan Evrim Özenç, Mustafa Eskihellaç, Sincere Seth, Dodo, İsmail Konuk, Rydell Poepon, Mustafa Durak, Gökhan Sazdağı, Alimardın Shukurov, Halil İbrahim Köse ve Yavuz Aygün ile sözleşme yaptı.

13 İsimle Yollar Ayrıldı

Boluspor İshak Çakmak, Guido Koçer, Akabueze, Özgür Can Özcan, Yusuf Emre Gültekin, Matic Fink, Vukadinoviç, Mamadou Diarra, Ufuk Budak, Gökhan Köstereli, Emre Adiloğlu ve Billal Sebaihi ile yollar ayrıldı.

8 Oyuncu Kiralık Gitti

Boluspor’da 8 oyuncu kiralık gönderildi. Bu oyuncular, Abdurrahman Çağlar, Kadir Kahvecioğlu, Tunahan Subaşı, Mustafa Çınar, Ozan Karabacak, Sinan Akaydın, Said Can Açıkalın ve Burak Asan oldu.