Haber: Semih BAYKAL

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın, “Bolu, turizm ve spor şehri olacak” sözüyle yapımına başlanan “Bolu Köroğlu Doğa ve Motor Sporları Merkezi” tamamlandı. Başkan Yılmaz, adrenalin tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği, ‘Türkiye Trial Şampiyonası, 6’ıncı Ayak Yarışının’ 28-29 Ekim günlerinde, yeni Merkez’de yapılacağını duyurarak, “Bolu, doğasıyla uyumlu, uluslararası standartlara sahip yeni bir spor merkezine daha kavuştu. Bolu’yu heyecan dolu günler bekliyor. Bolu Köroğlu Doğa ve Motor Sporları Merkezi’miz sadece yarışçılara değil, doğada keyifli bir gün geçirmek isteyen tüm vatandaşlarımıza açık” müjdesini verdi.



Türkiye tarihindeki ilk ‘Trial Şampiyonası’nın düzenlendiği Bolu, 28-29 Ekim günlerinde düzenlenecek, 2017 sezonunun son yarışına da Bolu Köroğlu Doğa ve Motor Sporları Merkezi’nde ev sahipliği yapacak.



Başkan Alaaddin Yılmaz, Bolu Merkez’e 5km uzaklıktaki Çakmaklar Mevkii’nde, 80 dönümlük araziye kurulan “Bolu Köroğlu Doğa ve Motor Sporları Merkezi” hakkında basına bilgi verdi.



“Merkez, yeni dünya markamız olacak”



Yılmaz, turizm açısından her mevsim farklı güzellikleri barındıran Bolu’nun, dünya çapında bir spor kenti olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek, “Bolu Belediye Başkanı olarak 2004 yılından bu yana sürdürdüğüm tüm faaliyetlerde, ‘Cennet şehrimizin doğasını koruyarak, Bolu’yu turizm ve spor alanında bir dünya kenti yapacağız’ sözüm doğrultusunda ilerledik. Böylelikle, tüm sporların yapılabileceği doğa ve iklim koşullarına sahip dünyanın ender kentlerden Bolu, açık ve kapalı spor alanları ile bir cazibe merkezi oldu. Bolu Köroğlu Doğa ve Motor Sporları Merkezi de Bolu’ya kazandırdığımız, uluslararası kapasitedeki projelerimizden biri olarak şehrimizin yeni dünya markalarından biri olacak” dedi.

“Bolu, Off-Road için doğal platform”

Bolu Köroğlu Doğa ve Motor Sporları Merkezi’nin dünyadaki en önemli özelliklerinden birinin, “Çevreye en ufak bir zarar vermeden oluşturulup, kullanımının da çevreye zarar vermemesi” olarak açıklayan Yılmaz, “Çünkü Bolu, doğal bir platform. Birçok ülke, Bolu’nun off-road parkurlarına sahip olabilmek için ağaç kesmek ya da toprak taşımak gibi doğal dengeyi bozacak çalışmalar yapıyor. Oysa off-road ve motocross parkurlarımızın tümü, Bolu’nun doğasıyla tamamen uyumlu” diye konuştu.

İlk heyecan, Türkiye Trıal Şampiyonası 6’ıncı ayak yarışı

Yeni merkezin, dünya standartlarındaki tüm off-road, motocross ve veledrom yarışmalarının her türü için en uygun etapları içerdiğini anlatan Yılmaz, Merkez’de yapılacak ilk resmi yarışmanın ise 28-29 Ekim günlerinde düzenlenecek ‘Türkiye Trial Şampiyonası 6’ncı Ayak Yarışı’ olacağını duyurdu. Tüm off-road tutkunlarını yarışmayı izlemeye davet eden Yılmaz, bununla birlikte, Merkez’in tüm vatandaşlara açık olduğu belirterek, “İster adrenalin ister huzur arayışında olun, Bolu Köroğlu Doğa ve Motor Sporları Merkezi’nde herkes doğada sevdiği bir unsuru bulacaktır. Burada, dileyen vatandaşlarımız kamp kurabilir ya da kendi arabalarını da denemek isteyebilirler. Kısacası Bolu Köroğlu Doğa ve Motor Sporları Merkezi, tüm Türkiye hatta dünya için yeni bir yeşil buluşma alanı oldu” dedi.

“İzleyiciler de pilotlar kadar keyif alacaktır”

Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Klubü Başkanı Burhan Turan ise, Türkiye Trial Şampiyonası 6’ncı Ayak Yarışı’nın nefes keseceğini belirterek, “Trial yarışları, sürat değil, zorlu engelleri en iyi zamanda geçmeye yönelik yarışlardır. Her takım, 2 araç, 2 pilot 2 de co-pilot’tan oluşur. Bolu Köroğlu Doğa ve Motor Sporları Merkezi’nde 10 kapıdan oluşan ve çeşitli zorluk dereceleri bulunan etaplar hazırlandı. Araçlar, belirlenen süre içerisinde, tomruklardan, lastik engellerden, çamurlardan, çapraz kazılmış kuyulardan, 70 derecelik yokuşlardan, hatta araçları 5 metreye kadar yükseltmesi beklenen uçma pistinden geçecekler. Parkurlar, Bolu’nun cennet doğası sayesinde son derece çekici oldu. İzleyicilerin de en az pilotlar kadar bu yarışlardan zevk alacağına inanıyoruz” dedi.

Turan, Bolu Köroğlu Doğa ve Motor Sporları Merkezi’nde, Kulüplerine ait iki arabanın bulunacağını ve dileyen vatandaşların bunları kiralayabileceklerini de söyleyerek, “Amacımız hem Bolu’yu, hem motor sporlarını hem de doğayı seven insanları bir araya toplamak, 4x4 yarışları, eğitimler ve geziler düzenlemek. 2006 yılındaki kuruluş aşamamızdan bu yana Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Kulubü’ne her türlü desteği veren Bolu Belediyesi’ne ve Başkan Alaaddin Yılmaz’a yürekten teşekkür ederiz” dedi.