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22 Ocak 2017 Pazar
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    • 'Tribün cezası' mağduru engelli taraftar, protokole alındı

    Türkiye Futbol Federasyonu 1'inci ligin 16'ıncı haftasında oynanan Sivasspor- Adana Demirspor maçında taraftarın kötü ve çirkin tezahüratta bulunması nedeniyle ceza alan konuşma engelli taraftar Bolu maçında tribünde yer aldı.

    22 Ocak 2017 Pazar 15:12
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    'Tribün cezası' mağduru engelli taraftar, protokole alındı

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun bir tribüne verdiği çirkin ve kötü tezahürat cezasının mağduru olan işitme ve konuşma engelli 44 yaşındaki İlhan Biçer, durumun anlaşılması üzerine alınan kararla dün oynanan Sivasspor- Boluspor maçını protokol tribününden izleyecek olmanın sevincini yaşadı. Karar gereği taraftar tribünde yer aldı.

    TFF'den olaya ilişkin açıklama:

    "Basın organlarında yer alan, işitme engelli  bir vatandaşımızın e- bilet kartının, çirkin ve kötü tezahürat gerekçesi ile bloke edildiğine dair haberin ardından Federasyonumuz tarafından bu tür mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlatılmıştır.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 1. Lig'de 24.12.2016 tarihinde oynanan Sivasspor-Adana Demirspor karşılaşmasında, çirkin ve kötü tezahüratın yapıldığı bloklardaki seyircilerin, elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle Sivasspor'un ev sahibi olduğu bir sonraki müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar vermiştir. Müsabakaya giren ve engelli tribününde oturmayan taraftarların engelli olup olmadıklarının önceden bilinmesi mümkün değildir. Söz konuş engelli vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi adına Federasyonumuz, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz ile bu konuda bir görüşme yapmış ve kendisinin karşılaşmayı Protokol Tribünü'nde izlemesi yönünde fikir birliğine varmıştır.Sistemden kaynaklanan bu gibi sorunların ve mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması için Hukuk Müşavirliğimiz tarafından detaylı bir çalışma başlatılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız."

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Futbol, Federasyonu, 1inci, Ligin

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