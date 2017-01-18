Haber: Erdal Tanrıverdi

Sakatlıkları devam eden Anco Jansen, Andre Santos ve Özgür İleri maçı tribünden izleyerek arkadaşlarına destek verdiler. Kadro değişikliğine giden Fuat Çapa Soner Şahin’i Sivasspor maçı için dinlendirirken Soner Şahin takım arkadaşlarına destek olmak için tribünde yerini aldı.

Genç Oyuncu İlk Kez Ziraat Türkiye Kupası'nda Forma Terletti

Fuat Çapa Ziraat Türkiye Kupası’nda genç oyunculara yer vermeye devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası gruplar mücadelesinde karşılaştığımız Kayserispor maçında Fuat Hoca 79.dakikada oyundan aldığı Guido Koçer yerine oyuna soktuğu 20 yaşındaki Mücahit Özkul Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk kez forma terletti. 1996 Bremen doğumlu Mücahit Özkul bu sezon U-21 takımında 14 maça çıkarak 2 gol attı. Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk mücadelesine çıkan Mücahit Özkul 12 dakika sahada görev aldı.