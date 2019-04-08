Tribünler Bomboştu

Haber: Gökhan Aksoy

Yapılan açıklamada "Spor Toto 1. Lig'in 28.haftasında yarın saat 14.00'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda Boluspor ile oynayacağımız müsabaka için Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 04/04/2019 tarih ve E.2019040416445947055 sayılı yazısı gereğince Boluspor-Kardemir Karabükspor müsabakasına misafir seyirci alınmaması yönünde karar verilmiştir" denilmişti. Boluspor’da durum pek farklı değildi. Maçı yaklaşık 500 Boluspor taraftarı izledi. Bu rakam son zamanların en düşük taraftar sayısıydı.