Tribünler Bomboştu

 Spor Toto 2. lig 28. hafta maçında karşılaşacak olan Boluspor ve Karabükspor maçı öncesi Bolu Atatürk Stadyumunda Karabükspor taraftarlar yer alamadı. Boluspor taraftarları da maça ilgi göstermedi.

Tribünler Bomboştu

Haber: Gökhan Aksoy

Yapılan açıklamada "Spor Toto 1. Lig'in 28.haftasında yarın saat 14.00'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda Boluspor ile oynayacağımız müsabaka için Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 04/04/2019 tarih ve E.2019040416445947055 sayılı yazısı gereğince Boluspor-Kardemir Karabükspor müsabakasına misafir seyirci alınmaması yönünde karar verilmiştir" denilmişti. Boluspor’da durum pek farklı değildi. Maçı yaklaşık 500 Boluspor taraftarı izledi. Bu rakam son zamanların en düşük taraftar sayısıydı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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