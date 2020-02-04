Tribünler Tek Ses

Boluspor'un kendi evinde berabere kaldığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında Boluspor tribünler ve Erzurumspor tribünler ortak tezahüratlarda bulunarak Elazığ ve Malatya deprem mağduru vatandaşlarımızı unutmadılar.

Tribünler Tek Ses

Haber: N.Halid Altundal

Boluspor kendi sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. Maç önce ve maç oynanırken Boluspor tribünleri ve Erzurumspor tribünleri ortak tezahüratlarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Elazığ ve Malatya'da meydana gelen ve çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremde mağdur kalan vatandaşlarımızı unutmadılar ve onları andılar. "Elazığ üşüme kardeşlerin seninle" seslerinin yankılandığı Atatürk Stadı'nda Türk bayrağını yırtan Yunan Milletvekili Ioannis Lagos da unutulmadı ve stadyumda Türk bayrağı açıldı. Maç sonunda ise k taraftar grubu birbirlerine teşekkür etti.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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