Haber: Esra Öztürk

Denizlispor, ligin 25.haftasında 3 Mart Cumartesi günü Denizli Atatürk Stadyumu’nda GrandmedıcalManisaspor ile karşılaşacak. Taraftar desteğine en çok ihtiyaç olduğu bu dönemde taraftarların kötü tezahürat ve tribün olayları nedeniyle ceza almaması gerektiğini belirten Başkan Mustafa Üstek, “İki güzide ege şehrinin derbisi olarak adlandırılan bu güzel maçta taraftarlarımızın kendilerine ve şehrimize yakışacak şekilde ev sahipliği yapacaklarından hiç şüphem yok. Küfür veya çirkin olaylar ile taraftarlarımızın ceza almalarını istemiyor, Erzurumspor karşılaşmasında hepsini yeniden tribünlerde görmek istiyoruz. Taraftarlarımızın desteğine en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde onlar kendilerine düşen sorumluluklarını yerine getiriyor, bizi destekliyorlar. Bu birlikteliği yakaladığımız için çok mutluyuz. Bu güzel tablonun bozulmaması, taraftarlarımızın ve kulübümüzün ceza almaması adına taraftarlarımızın bu sorumluluk bilinciyle takımımızı desteklemesini bekliyorum” dedi.